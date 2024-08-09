Денисов — об отказе в работе в академии «Зенита»: купил 10 бутылок вина, очнулся в туалете

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, как его не взяли на работу в академию петербургского клуба.

– Поехал в «Зенит», мне сказали: «Игорь, иди туда». Я пошёл туда. Правда, купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете. Пережил это.

— То есть ты очень расстроился?

— Да я не то что расстроился, что меня не взяли. Я расстроился их сознанию. Я когда уходил, я сказал Василию Александровичу: «Пока вы здесь и Тихомиров, я бы на вашем месте в одностороннем порядке написал бы заявление и ушел», – сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).