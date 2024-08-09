«Большой сюрприз». Майкл Оуэн назвал будущего победителя нового сезона АПЛ

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от нового сезона в английской Премьер-лиге, назвав четвёрку сильнейших и победителя чемпионата Англии.

«Кто войдёт в четёрку? «Арсенал» и «Манчестер Сити» войдут в квартет лучших практически по всем прогнозам, и я думаю, что «Ливерпуль», вероятно, тоже будет там, несмотря на некоторые вопросы о том, насколько хорошо впишется Арне Слот. У меня были мысли о «Ньюкасле», но «Астон Вилла» надёжна и, похоже, продолжает совершенствоваться. Что касается порядка, то, по моим рассуждениям, если «Сити» не выиграет, они могут немного отстать.

Это похоже на то, что если «Сити» не будет в гонке после 10 игр, то их приоритет может быть отдан чему-то другому, например, победе в Лиге чемпионов. Я думаю, что в этом сезоне может быть большой сюрприз. Я собираюсь поставить на первое место «Арсенал», на второе — «Ливерпуль», на третье — «Астон Вилла» и на четвёртое — «Манчестер Сити», — приводит слова Оуэна Mirror со ссылкой на интервью Casino Hawks.

Сезон-2024/2025 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

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