Стала известна причина возможного срыва трансфера чемпиона Европы Мерино в «Арсенал»

Центральный полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании, чемпион Европы — 2024 Микель Мерино может не перейти в лондонский «Арсенал» из-за сделки «Ливерпуля» с другим игроком баскской команды Мартином Субименди. Об этом сообщает Noticias de Gipuzkoa.

По информации источника, несмотря на достигнутое соглашение между лондонским клубом и игроком, баски могут сорвать сделку на финальной стадии переговоров, если «Ливерпуль» выплатит сумму отступных за другого полузащитника басков и чемпиона Европы Субименди, который недавно, как сообщалось в СМИ, согласился на переход в мерсисайдский клуб.

Отмечается, что «Реал Сосьедад» не был готов к уходу сразу двоих игроков основы в полузащите, поэтому может сорвать одну из сделок.

Ранее сообщалось, что «канониры» близки к завершению сделки по трансферу Микеля Мерино за € 30 млн + бонусы.

В минувшем сезоне Мерино принял участие в 58 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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