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«Тен Хага уволят к ноябрю». Каррагер высказал «провокационное мнение» о предстоящей АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал «провокационное мнение» во время общения с фанатами о предстоящем сезоне английской Премьер-лиги.

«Какое у меня провокационное мнение? Тен Хаг будет уволен к ноябрю, к международному перерыву», – приводит слова Каррагера The Sun со ссылкой на подкаст The Overlap.

Отметим, также в подкасте принимали участие различные болельщики и экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Один из фанатов «красных дьяволов» также резко высказался в сторону своего клуба: «Мы либо выиграем лигу, либо Руд ван Нистелрой станет нашим тренером к Рождеству. Одно из двух».

На что Каррагер ответил: «Я знаю, что этого точно произойдёт...»

Сезон-2024/2025 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

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