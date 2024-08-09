Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев — о матче между «Зенитом» и «Динамо»: хотелось бы сюрприз, но интриги нет

Корнеев — о матче между «Зенитом» и «Динамо»: хотелось бы сюрприз, но интриги нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» практически не проваливается ни одна линия. Нет колебаний, которые мы видели в прошлом году и где мог быть какой‑то сюрприз. Команда настолько серьёзно выглядит. Для интриги чемпионата хотелось бы какого‑то сюрприза, но пока таких предпосылок никаких нет», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым. Очная встреча между командами пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Канищев: возможная потеря очков «Зенитом» — сенсация, «Динамо» нельзя назвать конкурентом

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android