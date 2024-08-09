Корнеев — о матче между «Зенитом» и «Динамо»: хотелось бы сюрприз, но интриги нет

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

«У «Зенита» практически не проваливается ни одна линия. Нет колебаний, которые мы видели в прошлом году и где мог быть какой‑то сюрприз. Команда настолько серьёзно выглядит. Для интриги чемпионата хотелось бы какого‑то сюрприза, но пока таких предпосылок никаких нет», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым. Очная встреча между командами пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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