Четыре передачи Альбы и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Торонто» в Кубке лиг

«Интер Майами» обыграл «Торонто» в матче 1/16 финала Кубка лиг. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Матиас Рохас и ещё по разу отличились Диего Гомес и Луис Суарес. Жорди Альба сделал четыре результативные передачи. Отметим, «Интер Майами» играл в меньшинстве с 28-й минуты матча после удаления Давида Мартинеса.

За «Торонто» дважды отличился Лоренце Инсинье и ещё один гол в свои ворота забил защитник «Интер Майами» Ноа Аллен.

В следующем матче Кубка лиг «Интер Майами» встретится с победителем пары «Спортинг Канзаз-Сити» — «Коламбус Крю».

Действующим победителем турнира является «Интер Майами», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Нэшвилл».

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