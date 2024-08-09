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Экс-агент ФИФА: «Барселоне» предлагали Мбаппе за € 140 млн, но они подписали Дембеле

Экс-агент ФИФА: «Барселоне» предлагали Мбаппе за € 140 млн, но они подписали Дембеле
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Бывший агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья рассказал, что французский нападающий Килиан Мбаппе мог перейти в «Барселону».

«Барселоне» предлагали Мбаппе за € 140 млн, но они подписали Дембеле. Когда вы совершаете эти ошибки, вы платите за последствия. Тогдашние специалисты сочли, что Дембеле лучше вписывается в систему «Барселоны». Это очень серьёзные ошибки, которые команда уже совершала в прошлом», — приводит слова бывшего агента Sport.es

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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