«Барселона» направила улучшенное предложение о контракте Нико Уильямсу — Sport.es

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, отдавший приоритет подписанию Нико Уильямса из «Атлетика» и лично возглавивший переговоры, направил новое предложение о контракте на улучшенных условиях. Об этом сообщает Sport.es в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве каталонского клуба считают, что это предложение устроит все стороны. Подробности потенциальной сделки не раскрываются, однако в окружении вингера баскского клуба считают, что у Нико есть шанс оказаться в «Барселоне», несмотря на то что ранее сообщалось, что переговоры зашли в тупик.

В баскском клубе убеждены в том, что Нико Уильямс примет решение остаться в клубе ещё на один сезон, и готовы предложить ему контракт на улучшенных условиях. Сам игрок приступил к тренировкам с «Атлетиком» на неделю раньше и записал видеообращение к болельщикам клуба из Бильбао, где сказал, что с нетерпением ждёт начала сезона.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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