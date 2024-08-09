Испания — Германия, футбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский футбольный турнир. В матче за бронзовые медали сборная Испании сыграет со сборной Германии.

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале турнира Испания проиграла сборной Бразилии со счётом 2:4, команда Германии не смогла обыграть сборную США 0:1 (д. вр.).

В финале Бразилия и США сыграют 10 августа на стадионе «Парк де Пренс» в 18:00 мск.

Футбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 25 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Швеции 1:1 (3:2 пен.).