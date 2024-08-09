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Испания — Германия, футбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Испания — Германия, футбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский футбольный турнир. В матче за бронзовые медали сборная Испании сыграет со сборной Германии.

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
09 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Испания (ж)
Не начался
Германия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале турнира Испания проиграла сборной Бразилии со счётом 2:4, команда Германии не смогла обыграть сборную США 0:1 (д. вр.).

В финале Бразилия и США сыграют 10 августа на стадионе «Парк де Пренс» в 18:00 мск.

Футбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 25 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Швеции 1:1 (3:2 пен.).

Футбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Футбол(ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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