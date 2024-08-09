Златан Ибрагимович объяснил свою роль в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил свою роль в клубе.

«Моя роль — объединять всех, быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе», – приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999-м, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За всё время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

На должность в руководстве «россонери» Ибрагимович был назначен в декабре 2023 года.

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