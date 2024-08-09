Франция — Испания, футбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской футбольный турнир. В матче за золотые медали сборная Франции сыграет со сборной Испании.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В полуфинале турнира Испания обыграла сборную Марокко со счётом 2:1, команда Франции оказалась сильнее сборной Египта — 3:1 (д. вр.).

В матче за третье место сборная Марокко разгромила сборную Египта со счётом 6:0.

Футбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная Бразилии, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1).