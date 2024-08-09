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Серхио Рамос отреагировал на решение 41-летнего Пепе завершить карьеру

Серхио Рамос отреагировал на решение 41-летнего Пепе завершить карьеру
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Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал решение его бывшего партнёра по мадридскому «Реалу» Пепе завершить карьеру футболиста.

«Великий человек, настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей, разделить победы и завоевать трофеи. Было очень приятно играть рядом с тобой, брат. В футболе мало таких, как ты. Наслаждайся новым этапом в своей жизни, желаю тебе всего наилучшего», — написал Рамос в одной из социальных сетей.

Напомним, последним клубом в карьере Пепе был «Порту». Игрок перешёл в португальский клуб из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 500 тыс.

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