Стало известно количество штрафов Артёма Дзюбы в ГАИ с октября 2023 года

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба получил 100 штрафов с октября 2023 года за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, с октября прошлого года Дзюба заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас он должен оплатить ещё 6 тысяч рублей. Последние штрафы футболисту пришли 5 августа в количестве пяти штук (все — за превышение скорости в Московской области).

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.

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