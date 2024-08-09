«Для своего возраста он уже очень зрелый». Эрик тен Хаг — о 18-летнем Лени Йоро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о 18-летнем новичке команды защитнике Лени Йоро.

«Он уже проявляет одно из качеств, из-за которого мы его подписали. Очень зрелый, отличный характер, справляется с проблемами, смотрит вперёд, смелый и позитивный.

В нём горит огонь. Для своего возраста он уже очень зрелый, очень уравновешенный. Его невозможно отвлечь. Он знает, чего хочет. Он знает, куда хочет пойти. Я уверен, что он вернётся как можно скорее, а затем будет поддерживать команду и помогать ей выигрывать игры и трофеи», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

18-летний защитник перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.