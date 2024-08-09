Родриго определился со своим будущим в «Реале» на фоне интереса со стороны «Ман Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго принял решение по своему будущему в команде.

Как сообщает AS, Родриго счастлив в «Реале» и чувствует, что в клубе на него рассчитывают. 23-летний вингер сборной Бразилии не рассматривает возможность ухода из стана «сливочных». Ранее появилась информация об интересе «Манчестер Сити» к бразильскому футболисту.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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