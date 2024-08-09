Колыванов: «Сочи» сделал свой выбор в пользу Морено, но в Первой лиге своя специфика

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мыслями о назначении иностранных тренеров в отечественные клубы, а также высказался о специфике Мелбет Первой лиги.

«Я как российский тренер всегда верил и верю, что у нас специалисты очень хорошего уровня. Хотя многим кажется, что это не так. Взять «Торпедо», когда туда пришёл испанец Клотет. Он обжёгся, и они совсем неудачно выступили в Первой лиге. «Сочи» сделал свой выбор, пригласив в концовке чемпионата Морено. При нём «Сочи» в весенней части неплохо выступил, но был колоссальный недобор очков, поэтому команда вылетела из РПЛ.

Многие футболисты остались в «Сочи», кого-то добрали, а кто-то ушёл. Но нужно понимать специфику Первой лиги: нет VAR, меньше легионеров и другой футбол. В РПЛ более качественные игроки с хорошей техникой, поэтому много тактики, а в ФНЛ много борьбы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.