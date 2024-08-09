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Игрок «Баварии» Киммих рассказал, на какой позиции его планирует использовать Компани

Игрок «Баварии» Киммих рассказал, на какой позиции его планирует использовать Компани
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29-летний футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался о главном тренере мюнхенцев Венсане Компани и рассказал, на какой позиции его планирует использовать бельгийский специалист, а также ответил на вопрос о своём будущем.

«Он очень структурирован. Видно, что для него важно, чтобы он предоставлял контент, который также находит отклик у нас. Он очень, очень мотивирован и ставит во главу угла командный дух.

Моя позиция на поле? В общем, он знает, я знаю, мы все знаем, что я могу играть на обеих позициях. В конце концов, решение принимает тренер. Пока что я тренировался и играл только как центральный полузащитник. Таков план на данный момент.

Моё будущее? Вообще говоря, я чувствую себя здесь как дома. Все мои дети родились здесь, мы построили здесь дом», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

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