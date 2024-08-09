«Пари НН» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 18:30

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Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари НН» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав три очка. «Химки» занимают шестое место, команда Франка Артиги набрала шесть очков.