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«Пари НН» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 18:30

«Пари НН» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 18:30
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Химки
Химки
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари НН» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав три очка. «Химки» занимают шестое место, команда Франка Артиги набрала шесть очков.

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