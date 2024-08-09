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«Ростов» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Рубин» занимает девятое место, в активе у казанцев три очка.