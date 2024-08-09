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«Ростов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 20:45

«Ростов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 20:45
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Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Рубин» занимает девятое место, в активе у казанцев три очка.

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