Чемпионат России по футболу: расписание 4-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 9 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Чемпионат России, сезон-2024/2025, 4-й тур:
9 августа (пятница)
- 18:30 мск. «Пари НН» – «Химки»
- 20:45 мск. «Ростов» – «Рубин»
10 августа (суббота)
- 15:00 мск. «Локомотив» – «Динамо» Махачкала
- 17:30 мск. «Зенит» – «Динамо»
- 17:30 мск. «Оренбург» – «Акрон»
- 20:00 мск. «Краснодар» – ЦСКА
11 августа (воскресенье)
- 17:30 мск. «Крылья Советов» – «Факел»
- 20:00 мск. «Спартак» – «Ахмат»
После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляют санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» — команды набрали максимально возможное количество очков (по девять). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков).
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