Чемпионат России по футболу: расписание 4-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 9 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Чемпионат России, сезон-2024/2025, 4-й тур:

9 августа (пятница)

18:30 мск. «Пари НН» – «Химки»

20:45 мск. «Ростов» – «Рубин»

10 августа (суббота)

15:00 мск. «Локомотив» – «Динамо» Махачкала

17:30 мск. «Зенит» – «Динамо»

17:30 мск. «Оренбург» – «Акрон»

20:00 мск. «Краснодар» – ЦСКА

11 августа (воскресенье)

17:30 мск. «Крылья Советов» – «Факел»

20:00 мск. «Спартак» – «Ахмат»

После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляют санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» — команды набрали максимально возможное количество очков (по девять). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков).