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Вингер «Челси» Стерлинг: с нетерпением жду возвращения в сборную Англии

Вингер «Челси» Стерлинг: с нетерпением жду возвращения в сборную Англии
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Крайний нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг выразил желание вернуться в состав сборной Англии.

«Конечно, я люблю играть за сборную Англии. Это одно из лучших чувств, которые только можно испытать. Видеть парней на поле — это для меня радость. Честно говоря, это были единственные игры, которые я смотрел на Евро-2024, — матчи сборной Англии. Мне нравится представлять Англию. Я с нетерпением жду возвращения в сборную Англии, это точно», — приводит слова Стерлинга ВВС.

Напомним, 29-летний футболист перестал попадать в заявку своей сборной после чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре. Всего за английскую национальную команду Стерлинг провёл 82 матча, в которых забил 20 голов.

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