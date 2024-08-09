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«Впереди хорошие времена». Вингер «Челси» Стерлинг — о работе с Энцо Мареской

«Впереди хорошие времена». Вингер «Челси» Стерлинг — о работе с Энцо Мареской
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Крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о работе с новым главным тренером команды Энцо Мареской.

«Он может получить лучшее от меня, лучшее от команды. Он пришёл и подтвердил свой авторитет и то, как он хочет играть. Да, некоторые результаты не радуют, но с мячом передаётся правильная информация. Вы можете видеть, как проявляются детали.

Пока всё только начинается, но вы уже можете видеть, куда мы движемся. Это процесс обучения для всей команды, и мы очень быстро его усваиваем. Премьер-лига начнётся очень скоро, так что я думаю, что впереди хорошие времена», — приводит слова Стерлинга ВВС.

44-летний специалист был назначен на пост главного тренера лондонского клуба нынешним летом. В минувшем сезоне главным тренером «Челси» был аргентинский специалист Маурисио Почеттино. «Синие» набрали 63 очка и расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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