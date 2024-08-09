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Сергей Силкин: если «Динамо» сыграет с «Зенитом» удачно, это будет чудо

Сергей Силкин: если «Динамо» сыграет с «Зенитом» удачно, это будет чудо
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Отечественный тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Начало сезона со стороны «Зенита» в прошлом году и в этом сезоне — небо и земля. Я думаю, что до футболистов донесли о положении дел, поэтому они неслучайно так начали. Игроки очень серьёзно относятся ко всем соперникам. «Динамо» может обыграть «Зенит» за счёт организованных действий и самоотдачи всей команды. Поэтому для «Динамо» будет очень трудная игра. Если они сыграют удачно, то это будет чудо. А ничья — неплохой результат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым. Очная встреча между командами пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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