Корнеев: у «Ростова» и «Рубина» есть большие проблемы в обороне

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Рубином».

«У обеих команд есть большие проблемы в обороне. Обе команды способны созидать, но реализация пока хромает. Игры, которые требуют тренеры, пока не получается. Шансы? 50 на 50. Фаворита нет», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 4-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между «Ростовом» и «Рубином» состоится сегодня, 9 августа. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени. В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.