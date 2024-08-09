Максим Деменко: для Мурада Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между ЦСКА и чёрно-зелёными.

«ЦСКА играет хорошо, поэтому сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче. Но для «Краснодара» домашняя игра — очень важный матч. Для Мурада Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом. Но думаю, что Мусаев точно будет работать в «Краснодаре» до конца первого круга. А уже там будет приниматься решение. Вряд ли Галицкий раньше будет принимать решение по Мусаеву, ему дадут время. Но если в течение восьми туров не будет положительной динамики, то этот вопрос поднимется.

Что касается состояния «Краснодара» сейчас, то такое бывает. В первых матчах чемпионата очень важно побеждать. Пускай будет плохая игра, но очень важны очки. А у команды нет очков, поэтому психология давит на футболистов. Нужно выиграть одну-две игры подряд, чтобы почувствовать уверенность. Где-то может не сопутствовать удача, но у «Краснодара» есть моменты, но плохая реализация», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.