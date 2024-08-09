Чемпионат России, 9 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 9 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Чемпионат России, сезон-2024/2025, расписание матчей 9 августа:

18:30 мск. «Пари Нижний Новгород» – «Химки»;

20:45 мск. «Ростов» – «Рубин».

После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляют санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» — команды набрали максимально возможное количество очков (по девять). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков). На последнем месте в турнирной таблице идут самарские «Крылья Советов», которые не набрали ни одного очка за три матча. Также место в зоне вылета занимает «Факел», в активе которого одно очко.

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