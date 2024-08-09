Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России, 9 августа: расписание матчей игрового дня

Чемпионат России, 9 августа: расписание матчей игрового дня
Комментарии

Сегодня, 9 августа, стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Чемпионат России, сезон-2024/2025, расписание матчей 9 августа:

  • 18:30 мск. «Пари Нижний Новгород» – «Химки»;
  • 20:45 мск. «Ростов» – «Рубин».

После трёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляют санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» — команды набрали максимально возможное количество очков (по девять). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков). На последнем месте в турнирной таблице идут самарские «Крылья Советов», которые не набрали ни одного очка за три матча. Также место в зоне вылета занимает «Факел», в активе которого одно очко.

Календарь РПЛ
Таблица РПЛ

Главный новости дня. Видео:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android