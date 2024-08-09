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Глушаков рассказал об адаптации Лукаса Веры в «Химках»

Глушаков рассказал об адаптации Лукаса Веры в «Химках»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об адаптации аргентинского новичка подмосковной команды Лукаса Веры.

«Видно, что Вера — хороший футболист, который обладает отличной техникой. Он играл в «Оренбурге», там синтетическое поле, плюс было много футболистов из Латинской Америки. Там ему многое было понятно, а сейчас ему приходится привыкать к некоторым моментам. По‑русски отлично говорит? Да, хорошо говорит, всё очень понятно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, аргентинский полузащитник перешёл в «Химки» текущим летом из «Оренбурга». В нынешнем сезоне Вера принял участие в трёх матчах чемпионата России, в которых он забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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