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Березовский: Сафонов ни капельки не уступает Доннарумме

Березовский: Сафонов ни капельки не уступает Доннарумме
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Бывший голкипер «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский высказался о российском вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«В мастерстве Сафонова я не сомневаюсь. Он ни капельки не уступает Доннарумме, осталось только быстро адаптироваться и наладить языковую коммуникацию. Если «ПСЖ» взял Матвея, значит, в клубе рассчитывают на него», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Напомним, «ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. В прошлом сезоне Сафонов провёл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар», в которых пропустил 27 голов и в 11 матчах отыграл «на ноль».

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