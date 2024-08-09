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В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян приступил к восстановлению после операции

В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян приступил к восстановлению после операции
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступил к процессу восстановления после операции, сделанной после травмы сухожилий правой лодыжки. Напомним, россиянин был прооперирован во вторник, 6 августа.

«Арсен уже восстанавливается на наших тренировках», – приводит слова представителя пресс-службы испанского клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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