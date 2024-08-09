Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» завершает приобретение нападающего «Борнмута» Доминика Соланке — The Athletic

«Тоттенхэм» завершает приобретение нападающего «Борнмута» Доминика Соланке — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Борнмута» Доминик Соланке вскоре станет игроком лондонского «Тоттенхэма», сообщает The Athletic. «Вишни» согласились продать 26-летнего нападающего «шпорам».

По данным источника, неизвестно, сколько именно «Тоттенхэм» заплатит «Борнмуту», однако в контракте нападающего прописана сумма отступных в размере € 75 млн. Отметим, что ранее Соланке выступал за «Челси» и «Ливерпуль. К „Борнмуту“ нападающий присоединился в 2019 году. В прошлом сезоне Доминик провёл за «вишен» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в сезоне-2023/2024. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Реал» проявляет интерес к Ромеро, «Тоттенхэм» запросил € 175 млн за игрока — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android