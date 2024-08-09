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Бояринцев: если у «Спартака» есть результат, какие могут быть вопросы к Станковичу?

Бояринцев: если у «Спартака» есть результат, какие могут быть вопросы к Станковичу?
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о результатах московского клуба в сезоне-2024/2025.

— «Спартак» после поражения от «Оренбурга» одержал три победы. Как вам команда при Станковиче?
— В целом нормально, но оценки пока давать не хочется. В «Спартаке» у всех тренеров до Станковича были яркие отрезки, но не было стабильности, необходимой для чемпионской гонки. «Спартак» сейчас играет с не самыми сильными соперниками. Поэтому, чтобы давать какую-то оценку, надо посмотреть на команду в матчах с хорошими клубами вроде «Зенита» и ЦСКА.

Был кубковый матч с «Динамо», где «Спартак» уверенно победил. Но динамовцы при 0:0 могли несколько раз открыть счёт. В итоге забил «Спартак», и это психологически подействовало на команду. В любом случае «Спартак» показал хороший футбол и довёл матч до конца. Что касается оценки работы Станковича, если есть результат, то какие могут быть вопросы? — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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