Деменко: Осинькину тяжело — он выстраивает коллектив, но в «Крыльях» частая смена игроков

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о старте самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В «Крыльях Советов» есть проблемы — они постоянно сталкиваются с тем, что у них часто уходят хорошие футболисты. Плюс команда не так сильно финансово вкладывается на усиление, они больше продают. Поэтому Осинькину тяжело, ведь он выстраивает коллектив, а тут постоянная смена игроков. Чемпионат на чемпионат не приходится. В этом чемпионате у «Крыльев» проблемы, но Осинькин ищет и пытается что-то менять заменами. Однако в итоге нет результата и очень тяжёлая ситуация», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.