Бояринцев: Соболеву уже нет смысла идти на разговор со Станковичем — все мосты сожжены

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

«Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести в «Спартаке» — не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды. Но в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ. Если у Александра нет варианта вернуться и играть за «Спартак», то пока открыто трансферное окно, надо перейти в другую команду или рассмотреть вариант аренды. А может, найдёт компромисс с руководством «Спартака» и останется в команде. Он, однозначно, останется в РПЛ и будет на виду», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.