Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев: Соболеву уже нет смысла идти на разговор со Станковичем — все мосты сожжены

Бояринцев: Соболеву уже нет смысла идти на разговор со Станковичем — все мосты сожжены
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

«Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести в «Спартаке» — не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды. Но в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ. Если у Александра нет варианта вернуться и играть за «Спартак», то пока открыто трансферное окно, надо перейти в другую команду или рассмотреть вариант аренды. А может, найдёт компромисс с руководством «Спартака» и останется в команде. Он, однозначно, останется в РПЛ и будет на виду», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Материалы по теме
10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду. Подвис не только Соболев
10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду. Подвис не только Соболев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android