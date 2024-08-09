Экс-игрок «Спартака» Бояринцев объяснил прогресс в игре Угальде

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев объяснил резкий прогресс нападающего красно-белых Манфреда Угальде в сезоне-2024/2025.

— У вас есть объяснение метаморфозе, произошедшей с Угальде?

— Я думаю, что в этом больше заслуги его партнёров по команде, а не Станковича. Появление Барко, который способен давать голевые передачи, положительно повлияло и на Угальде. Но в нашей жизни никуда без спортивного везения. В одном моменте на него отбили — он забил, в другом — выкатили мяч на пустые ворота, и он забил.

Любой игрок может раскрыться по-другому, когда меняются партнёры. Мы видели, когда Угальде играл в паре с Соболевым и Игнатовым, его эффективность была минимальная. Они просто мало ему ассистировали, хотя в некоторых матчах могли покатить мяч в активно-выгодную позицию, но игнорировали его открывания. А сейчас у него есть понимание, как действовать в штрафной и как открываться, поэтому он и начал забивать. Партнёры по команде дают Угальде полноценно раскрыться, — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.