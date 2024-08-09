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Главный тренер «Ротора» Бояринцев критично оценил старт команды в Первой лиге

Главный тренер «Ротора» Бояринцев критично оценил старт команды в Первой лиге
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев оценил старт своей команды в Первой лиге сезона-2024/2025. Напомним, «Ротор» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает 11-е место в таблице первенства.

— Объективно — старт на троечку. Я думаю, что в матчах с тульским «Арсеналом» и «Нефтехимиком» мы спокойно могли зацепиться за ничьи. Тогда можно было бы поставить оценку хорошо. А так проиграли две игры подряд, смазав начало сезона.

— Перед «Ротором» стоит задача вернуться в РПЛ?
— Думаю, что пока рано говорить о такой глобальной цели. Наша основная задача — создать боеспособный коллектив, который будет конкурентоспособен в осенней части. Уже дальше можно на что-то замахнуться, — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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