Голкипер «Реала» Куртуа рассказал о своём восстановлении после травм колена

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своём восстановлении после нескольких тяжёлых травм в сезоне-2023/2024. Напомним, Куртуа получил травму крестообразных связок колена в середине августа прошлого года, а в конце марта бельгиец повредил мениск.

«Я довольно хороший пациент. Я всегда работаю над тем, чтобы вернуться. Если вы хотите вернуться после травмы, вот что вам нужно сделать — иметь позитивный настрой. Вы не можете вернуться назад во времени и думать: «Я должен был сделать это, я должен был сделать то». Нет, если вы травмированы, вы должны сосредоточиться на том, чтобы прийти в форму.

Я всегда хочу вернуться настолько сильным, насколько это возможно. Помню, как сказал другу, когда вернулся домой после травмы: «Я вернусь вовремя, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов». Он сказал: «Ты с ума сошёл, ты пока не можешь этого сказать». Но иногда хорошо иметь на горизонте точку, к которой можно стремиться», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА на сайте организации.

32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 235 матчей, в которых 96 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.