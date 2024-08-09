Осинькин: «Крылья Советов» ещё не набрали общую командную форму

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил неудачный старт его команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы ещё не набрали общую командную форму. И календарь был к нам безжалостен. Надо понимать, что август будет тоже чрезвычайно сложным. Новичкам ещё нужно время. Некоторые практически не тренировались до перехода в нашу команду. Но мы продолжаем работать и пытаемся внедрить их в основной состав. Эти приобретения обнадеживают», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата. В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграют с «Факелом». Игра состоится в это воскресенье, 11 августа, и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В минувшем сезоне команды дважды играли друг с другом в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:0, во втором обыграли воронежцев со счётом 1:0.