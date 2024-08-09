Деменко: отстранив Соболева от основы «Спартака», Станкович поступил очень мудро

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о ситуации с отстранением нападающего «Спартака» Александра Соболева от работы с основной командой из-за возможного перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Соболев и его агенты виноваты в той ситуации, которая сейчас происходит с футболистом. У него не сходятся отношения с руководством «Спартака», а ещё «Зенит» что-то пообещал. Такие моменты возможны из-за неопытности. «Спартаку» же надо продавать или отдавать Соболева в аренду.

Но Станкович поступил очень мудро, отстранив Соболева от тренировок в общей группе, чтобы он не мешал остальным футболистам. Станкович — футбольный человек и поиграл в больших клубах, поэтому поступает правильно, по-футбольному», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.