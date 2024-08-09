Тренер «Актобе» Парфёнов рассказал об особенностях чемпионата Казахстана

Российский тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов высказался об уровне чемпионата Казахстана.

«Достаточно крепкий чемпионат, в этом сезоне все команды усилились, убрали лимит на легионеров, поэтому такая плотность в таблице, в каждом матче такое большое напряжение. Нет явных аутсайдеров, фаворитов. Команда вышла в финал Кубка, будем бороться за трофей, но сейчас каждая игра как финал. Плотность в таблице присутствует, очень крепкая лига, лёгких матчей нет», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

Напомним, Парфёнов возглавил «Актобе» в 2023 году. Ранее российский специалист работал во главе таких клубов, как «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и «Родина». Подмосковную «Родину» Парфёнов покинул 10 октября прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.