Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе игрока сборной Ирана

Махачкалинское «Динамо» в своём телеграм-канале официально объявило о трансфере полузащитника сборной Ирана Мохаммаджавада Хосейннеджада.

21-летний футболист, перешедший из иранского «Сепахана», подписал с российским клубом долгосрочный контракт. В составе «Динамо» игрок будет выступать под 10-м номером.

Атакующий полузащитник имеет в своём активе два матча за основную сборную Ирана. В сезоне-2023/2024 Хосейннеджад принял участие в 27 матчах «Сепахана» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 500 тыс.

Напомним, махачкалинское «Динамо» за три тура набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.