Стало известно, когда пройдут последние три тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей с 4-го по 6-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.
Путь РПЛ. Групповой этап.
4-й тур:
17 сентября (вторник)
«Зенит» – «Рубин».
18 сентября (среда)
ЦСКА – «Краснодар»;
«Ростов» – «Оренбург»;
«Акрон» – «Факел»;
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва).
19 сентября (четверг)
«Пари НН» – «Ахмат»;
«Химки» – «Локомотив»;
«Спартак» – «Крылья Советов».
5-й тур:
1 октября (вторник)
«Пари НН» – ЦСКА;
«Рубин» – «Факел»;
«Локомотив» – «Оренбург».
2 октября (среда)
«Химки» – «Ростов»;
«Ахмат» – «Краснодар»;
«Динамо» (Москва) – «Спартак»;
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала);
«Зенит» – «Акрон».
6-й тур:
22 октября (вторник)
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»;
ЦСКА – «Ахмат»;
«Факел» – «Зенит».
23 октября (среда)
«Акрон» – «Рубин»;
«Ростов» – «Локомотив»;
«Краснодар» – «Пари НН»;
«Оренбург» – «Химки».
24 октября (четверг)
«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва).