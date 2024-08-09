Объявлено расписание РПЛ с 8-го по 13-й тур
Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила подробное расписание на шесть туров чемпионата сезона-2024/2025 – с 8-го по 13-й включительно.
8-й тур
13 сентября (пятница)
- 20:15 «Рубин» – «Крылья Советов»
14 сентября (суббота)
- 12:00 «Оренбург» – «Локомотив»
- 14:15 «Факел» – «Пари НН»
- 16:30 ЦСКА – «Зенит»
- 19:00 «Краснодар» – «Ростов»
15 сентября (воскресенье)
- 14:15 «Динамо» – «Ахмат»
- 16:30 «Акрон» – «Химки»
- 19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
9-й тур
21 сентября (суббота)
- 14:00 «Акрон» – «Краснодар»
- 16:30 «Зенит» – «Факел»
- 19:00 «Рубин» – ЦСКА
22 сентября (воскресенье)
- 14:15 «Химки» – «Оренбург»
- 16:30 «Спартак» – «Динамо»
- 16:30 «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
- 19:00 «Пари НН» – «Локомотив»
23 сентября (понедельник)
- 18:30 «Ахмат» – «Крылья Советов»
10-й тур
27 сентября (пятница)
- 16:30 «Оренбург» – «Пари НН»
- 19:00 «Факел» – «Рубин»
28 сентября (суббота)
- 14:00 ЦСКА – «Ахмат»
- 16:30 «Локомотив» – «Спартак»
- 19:30 «Краснодар» – «Зенит»
- 20:00 «Ростов» – «Акрон»
29 сентября (воскресенье)
- 16:30 «Крылья Советов» – «Химки»
- 19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Динамо»
11-й тур
5 октября (суббота)
- 14:00 «Акрон» – «Пари НН»
- 16:30 «Зенит» – «Оренбург»
- 19:00 «Рубин» – «Ахмат»
- 19:00 «Спартак» – «Ростов»
6 октября (воскресенье)
- 14:00 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)
- 16:30 «Локомотив» – «Крылья Советов»
- 19:00 «Краснодар» – «Химки»
- 19:00 «Динамо» – ЦСКА
Международная пауза — 7–15 октября
12-й тур
18 октября (пятница)
- 18:00 «Акрон» – «Зенит»
- 20:15 «Ахмат» – «Факел»
19 октября (суббота)
- 14:00 «Пари НН» – «Ростов»
- 16:30 «Химки» – «Локомотив»
- 16:30 «Спартак» – «Краснодар»
- 19:00 «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
20 октября (воскресенье)
- 16:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
- 19:00 «Рубин» – «Динамо»
13-й тур
26 октября (суббота)
- 14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
- 16:30 ЦСКА – «Факел»
- 19:00 «Ростов» – «Ахмат»
27 октября (воскресенье)
- 12:00 «Оренбург» – «Рубин»
- 14:15 «Пари НН» – «Спартак»
- 16:30 «Химки» – «Динамо»
- 19:30 «Зенит» – «Локомотив»
28 октября (понедельник)
- 18:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»
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