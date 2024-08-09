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Объявлено расписание РПЛ с 8-го по 13-й тур

Объявлено расписание РПЛ с 8-го по 13-й тур
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила подробное расписание на шесть туров чемпионата сезона-2024/2025 – с 8-го по 13-й включительно.

8-й тур

13 сентября (пятница)

  • 20:15 «Рубин» – «Крылья Советов»

14 сентября (суббота)

  • 12:00 «Оренбург» – «Локомотив»
  • 14:15 «Факел» – «Пари НН»
  • 16:30 ЦСКА – «Зенит»
  • 19:00 «Краснодар» – «Ростов»

15 сентября (воскресенье)

  • 14:15 «Динамо» – «Ахмат»
  • 16:30 «Акрон» – «Химки»
  • 19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

9-й тур

21 сентября (суббота)

  • 14:00 «Акрон» – «Краснодар»
  • 16:30 «Зенит» – «Факел»
  • 19:00 «Рубин» – ЦСКА

22 сентября (воскресенье)

  • 14:15 «Химки» – «Оренбург»
  • 16:30 «Спартак» – «Динамо»
  • 16:30 «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
  • 19:00 «Пари НН» – «Локомотив»

23 сентября (понедельник)

  • 18:30 «Ахмат» – «Крылья Советов»

10-й тур

27 сентября (пятница)

  • 16:30 «Оренбург» – «Пари НН»
  • 19:00 «Факел» – «Рубин»

28 сентября (суббота)

  • 14:00 ЦСКА – «Ахмат»
  • 16:30 «Локомотив» – «Спартак»
  • 19:30 «Краснодар» – «Зенит»
  • 20:00 «Ростов» – «Акрон»

29 сентября (воскресенье)

  • 16:30 «Крылья Советов» – «Химки»
  • 19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

11-й тур

5 октября (суббота)

  • 14:00 «Акрон» – «Пари НН»
  • 16:30 «Зенит» – «Оренбург»
  • 19:00 «Рубин» – «Ахмат»
  • 19:00 «Спартак» – «Ростов»

6 октября (воскресенье)

  • 14:00 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)
  • 16:30 «Локомотив» – «Крылья Советов»
  • 19:00 «Краснодар» – «Химки»
  • 19:00 «Динамо» – ЦСКА

Международная пауза — 7–15 октября

12-й тур

18 октября (пятница)

  • 18:00 «Акрон» – «Зенит»
  • 20:15 «Ахмат» – «Факел»

19 октября (суббота)

  • 14:00 «Пари НН» – «Ростов»
  • 16:30 «Химки» – «Локомотив»
  • 16:30 «Спартак» – «Краснодар»
  • 19:00 «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

20 октября (воскресенье)

  • 16:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
  • 19:00 «Рубин» – «Динамо»

13-й тур

26 октября (суббота)

  • 14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
  • 16:30 ЦСКА – «Факел»
  • 19:00 «Ростов» – «Ахмат»

27 октября (воскресенье)

  • 12:00 «Оренбург» – «Рубин»
  • 14:15 «Пари НН» – «Спартак»
  • 16:30 «Химки» – «Динамо»
  • 19:30 «Зенит» – «Локомотив»

28 октября (понедельник)

  • 18:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»
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