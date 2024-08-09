Мостовой: матч «Зенит» — «Динамо» — один из ключевых моментов для интриги в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Динамо».

«Матч «Зенит» — «Динамо» — один из ключевых моментов для интриги в РПЛ. Это вывеска между двумя командами, которые не потеряли очков. Сейчас мы увидим, как будет развиваться интрига в нашем чемпионате. Если «Зенит» победит, то мы будем понимать, что команда на 90% будет чемпионом. А если «Зенит» не выиграет, то интрига будет жива. Потому что «Динамо», «Спартак», ЦСКА и другие команды будут думать: «О, ничего страшного в «Зените» нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.