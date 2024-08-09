Бояринцев: возможно, футболисты «Урала» и «Сочи» думали, что спокойно пройдут Первую лигу

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался об игре в Первой лиге клубов, которые ещё в прошлом сезоне выступали в РПЛ.

— «Урал», «Сочи» и «Балтика» — пока в середине таблицы. К Первой лиге нужно привыкнуть?

— Естественно. Турнир в ФНЛ очень непростой. Вроде «Урал» и «Сочи» сохранили свои составы, но тут не так просто. Я уверен, что команды сейчас подстроятся под лигу и всё равно заберут своё. «Химки» в прошлом году начинали очень тяжело, но было видно, что у команды приличный запас прочности — за счёт большой заявки и хороших футболистов в обойме. Поэтому было понятно, что рано или поздно «Химки» выйдут на то место, на которое рассчитывают.

Может быть, со стороны «Урала» и «Сочи» присутствовала некая недооценка, но она была больше со стороны футболистов. Возможно, они думали, что это всего лишь Первая лига и они её спокойно пройдут. Но этот турнир непростой. Я после 10 лет в РПЛ когда-то возвращался в ФНЛ и наступал на те же грабли. Думал, что будет ещё легче, но играть в ФНЛ намного сложнее, чем в РПЛ.

Что касается «Балтики», то они отдали очень много ведущих футболистов, но остались хорошие игроки под решение определённых задач. Однако даже с таким подбором исполнителей и новым тренером нужно время для адаптации, чтобы нащупать свою игру. Поэтому такие команды пробуксовывают, — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.