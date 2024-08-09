Осинькин — о матче с «Факелом»: «Крылья Советов» ждёт сложнейшая игра

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Факел» — это крепкая команда с мужчинами, которые умеют выгрызать своё. Сложнейший матч нас ждёт», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» заработали 0 очков и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата. В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграют с «Факелом». Игра состоится в это воскресенье, 11 августа, и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В минувшем сезоне команды дважды играли друг с другом в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:0, во втором обыграли воронежцев со счётом 1:0.