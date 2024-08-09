Тренер «Аталанты» Гасперини отстранил Копмейнерса из-за решения игрока перейти в «Ювентус»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс отстранён от работы с командой из-за скорого перехода в «Ювентус».

«Копмейнерс решил перейти в «Ювентус» и больше не будет играть и тренироваться с нами. Он чувствует стресс, и с таким настроем не может быть полезен ни для себя, ни для команды, ни его товарищам по команде.

Ситуация с Копмейнерсом шла очень хорошо до прошлой недели. У игрока уже есть соглашение с «Ювентусом», а клуб, в свою очередь, занял очень твёрдую позицию, потому что чувствует себя шантажируемым этой ситуацией. Эта ситуация отличается от других, когда «Аталанта» продавала ценные активы большим именам. Я понимаю игрока, так же как и отношение «Аталанты».

Дело в том, что мы потеряли трёх очень важных игроков (травмированные Скальвини и Скамакка, а также Копмейнерс. — Прим. «Чемпионата»). Эти потери многое отнимают у команды в техническом плане. Мы находимся в критической ситуации, клуб позаботится об этом, но сейчас команда гораздо менее конкурентоспособна, чем в конце прошлого сезона», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.