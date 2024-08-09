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Защитник «Локомотива» Фассон выбыл на четыре месяца из-за травмы

Защитник «Локомотива» Фассон выбыл на четыре месяца из-за травмы
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон пропустит около четырёх месяцев из-за травмы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» ищет центрального защитника. Например, в клубе изучали несколько защитников из чемпионата Хорватии. Например, спортивный блок изучал Крешимира Кризманича из «Горицы» и Мауро Перковича из «Динамо» Загреб», — добавил источник «Чемпионата».

Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в июне 2022 года. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Лукас провёл три матча с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.

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