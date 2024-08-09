Тренер «Актобе» Парфёнов: поля в Казахстане не всегда лучшего качества

Российский тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов рассказал об особенностях чемпионата Казахстана.

«Некорректно сравнивать чемпионаты России и Казахстана, здесь лига со своей спецификой, как и в любом другом турнире, сравнивать неправильно. Среди особенностей я бы отметил футбольные поля, не всегда хорошего качества. Плюс логистика, ты уезжаешь на одну игру на три дня. Потому что летаешь рейсовыми самолётами, есть моменты стыковок. Я говорю только про специфику, в этом она и есть», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

Напомним, Парфёнов возглавил «Актобе» в 2023 году. Ранее российский специалист работал во главе таких клубов, как «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и «Родина». Подмосковную «Родину» Парфёнов покинул 10 октября прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.