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Франция — Испания: текстовая онлайн-трансляция финала Олимпиады-2024 начнётся в 19:00 мск

Франция — Испания: текстовая онлайн-трансляция финала Олимпиады-2024 начнётся в 19:00 мск
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9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской футбольный турнир. В матче за золотые медали сборная Франции сыграет со сборной Испании. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале турнира Испания обыграла сборную Марокко со счётом 2:1, команда Франции оказалась сильнее сборной Египта — 3:1 (д. вр.).

В матче за третье место сборная Марокко разгромила сборную Египта со счётом 6:0.

Футбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная Бразилии, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1).

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